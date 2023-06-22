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Могут уничтожить человечество: самые опасные вулканы планеты

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Везувий можно назвать одним из самых известных вулканов античности. Он находится на юге Италии, примерно в 15 км от Неаполя. Согласно исследованиям, он образовался 25 000 лет назад в результате столкновения двух тектонических плит. В 79 году н.э., в эпоху расцвета Рима, Везувий уничтожил сразу несколько городов — Помпеи и Стабии были засыпаны вулканическим пеплом, местами толщиной до 8 м, а Геркуланум — грязевыми потоками из-за дождя, сопровождавшего извержение. Трудно представить каким бы был ущерб, если подобное извержение произошло сейчас. На сегодняшний день более 3 млн человек живут в окрестностях вулкана 
© globallookpress.com
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Сакурадзима — действующий стратовулкан, расположенный на полуострове Осуми острова Кюсю в японской префектуре Кагосима. С 1955 года вулкан извергается почти постоянно. Например, в 2013 год было зафиксировано 1097 небольших извержений, а в 2014 году — 471 извержение. Несмотря на постоянную опасность для людей, является местной туристической достопримечательностью. До Сакурадзимы можно добраться на пароме, а для самых любопытных посетителей открыт специальный центр с выставкой 
© legion-media.ru
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Йеллоустоун — супервулкан от активности которого в буквальном смысле зависит судьба всего человечества. По пессимистичным оценкам ученых, если он когда-нибудь проснется, то сотрет с поверхности планеты несколько континентов. Установлено, что одно из самых мощных извержений Йеллоустоуна в истории было эквивалентно взрыву мощностью 250 000 мегатонн. Сейчас в недрах этого супервулкана скрывается магматическая камера длиной 80 км и шириной 20 км, которая ждет своего часа 
© globallookpress.com
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Этна — высочайший действующий вулкан на территории Европы. Этот стратовулкан считается одним из самых активных в мире. Небольшие извержения происходят здесь с частотой в два-три месяца и не наносят ущерба. Тем не менее, никто не может предсказать, как Этна поведет себя в будущем 
© globallookpress.com

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Килиманджаро – один из самых известных вулканов Африки. Его высота составляет 5895 м над уровнем моря. Последний раз вулкан извергался 200 лет назад. В 2003 году учёные пришли к выводу, что расплавленная лава находится всего в 400 метрах под кратером главной вершины Кибо. Существуют опасения, что вулкан может обрушиться в любой момент. Разрушение Килиманджаро приведёт к крупному извержению и катастрофе 
© globallookpress.com
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Мерапи — еще один известный вулкан из Индонезии. Считается одним из самых активных и самых молодых вулканов на юге Явы. Крупные извержения здесь происходят каждые 7 лет. Мерапи уже несколько раз в своей истории уничтожал окрестные деревни и города. Так в 1006 году в результате извержения было уничтожено яванско-индийское царство Матарам 
© globallookpress.com
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Мауна-Лоа или «Длинная гора»— действующий мегавулкан высотой 4169 метров на острове Гавайи. Главная опасность этого вулкана не в извержении. «Длинная гора» относится к щитовому типу и отличается предсказуемым поведением, а также медленным потоком лавы. Проблема в его размере, ведь объём Мауна-Лоа уже составляет 75 000 км³. Ученые беспокоятся, что однажды порода не выдержит такой вес и обрушение вызовет массовый оползень и невероятную волну цунами 
© Zuma/TACC
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Попокатепетль — действующий вулкан в Мексике. Несмотря на опасность извержения, вокруг вулкана проживают около 20 миллионов человек. Всегда есть вероятность, что однажды этот стратовулкан извергнет потоки лавы, дым и огонь такой силы, что спастись будет уже невозможно. Последнее крупное извержение Попокатепетля произошло в 1947 году 
© Zuma/TACC
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Улавун — стратовулкан, расположенный на острове Новая Британия (Папуа — Новая Гвинея), примерно в 130 км к юго-западу от города Рабаул. Высота вулкана составляет 2334 м, что делает его высшей точкой архипелага Бисмарка. Всего с начала XVIII века Улавун извергался 44 раза, последний из которых был в 2022 году 
© legion-media.ru

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Кракатау — действующий вулкан в Индонезии, расположенный на Малайском архипелаге в Зондском проливе, между островами Ява и Суматра. 22 декабря 2018 года из-за гигантского оползня со склона Анак-Кракатау на индонезийское побережье обрушилось цунами. Его жертвами стали не менее 429 человек, пропали без вести более 150 человек. Из-за активности вулкана правительством Индонезии официально запрещено жителям селиться ближе 3 км от острова 
© Zuma/TACC

    Вулканы – одно из самых опасных творений природы. Первые вулканы появились около 4 млрд лет назад, еще на раннем этапе зарождения Земли. В те времена потоки лавы на поверхность одновременно извергали тысячи, даже десятки тысяч огненных кратеров. Сейчас в мире насчитывается всего около 800 действующих вулканов. Несмотря на то, что Земля уже давно вступила в эпоху геологической зрелости, часть из них все еще способна нанести людям ощутимый вред, а некоторые могут даже уничтожить человечество. Но об этом ниже.

    Самые опасные вулканы на нашей планете – в галерее «Рамблера».

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