Вулканы – одно из самых опасных творений природы. Первые вулканы появились около 4 млрд лет назад, еще на раннем этапе зарождения Земли. В те времена потоки лавы на поверхность одновременно извергали тысячи, даже десятки тысяч огненных кратеров. Сейчас в мире насчитывается всего около 800 действующих вулканов. Несмотря на то, что Земля уже давно вступила в эпоху геологической зрелости, часть из них все еще способна нанести людям ощутимый вред, а некоторые могут даже уничтожить человечество. Но об этом ниже.