Могут уничтожить человечество: самые опасные вулканы планеты
Вулканы – одно из самых опасных творений природы. Первые вулканы появились около 4 млрд лет назад, еще на раннем этапе зарождения Земли. В те времена потоки лавы на поверхность одновременно извергали тысячи, даже десятки тысяч огненных кратеров. Сейчас в мире насчитывается всего около 800 действующих вулканов. Несмотря на то, что Земля уже давно вступила в эпоху геологической зрелости, часть из них все еще способна нанести людям ощутимый вред, а некоторые могут даже уничтожить человечество. Но об этом ниже.
Самые опасные вулканы на нашей планете – в галерее «Рамблера».
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