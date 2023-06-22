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ЕС готовится использовать российские активы для помощи Киеву

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью итальянской газете Corriere della Sera о подготовке Евросоюзом юридической основы для того, чтобы использовать российские активы и крупных предпринимателей для восстановления Украины.

Она заверила, что предложение подготовят до начала летних каникул. Фон дер Ляйен обратила внимание на то, что «юридически это не простое дело».

Как указало ранее агентство Bloomberg, рабочая группа ЕС по использованию российских активов сообщила об отсутствии законного основания для полной конфискации российских активов, замороженных в рамках санкций. В материале также говорится, что в ЕС стали рассматривать вариант передачи Киеву сверхприбыли с активов РФ, но несколько крупных мировых банков выступили против, выразив опасения, что Москва может поступить аналогичным образом в отношении «оставшихся интересов стран Евросоюза» в России.

В ЕС заявили о невозможности законно изъять замороженные активы РФ

Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд сообщал о заморозке более 200 миллиардов евро активов Центробанка России.

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