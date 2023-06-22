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Шольц заявил, что помощь Берлина Киеву составила €16,8 млрд

Германия не должна ориентироваться только на запросы других, следует также обеспечивать собственную безопасность. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в четверг в Бундестаге.

Шольц озвучил сумму помощи Берлина Киеву
© globallookpress.com

Он напомнил, что "гражданская и военная помощь [Украине] со стороны Германии исчисляется €16,8 млрд".

"Мы вторые по объемам поддержки после США", - отметил канцлер.

Он добавил, что Запад поставляет Киеву "то, что нужно в данный момент" - танки, средства ПВО и амуницию. Глава кабмина не упомянул в этом контексте истребители, которые Киев хочет получить от Запада.

"Но речь идет не только об ожиданиях других в наш адрес. Речь также идет о защите наших собственных интересов, свободы и благосостояния в столь сложные времена", - заявил Шольц.

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