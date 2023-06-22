"Можно ли представить, что через 20-30 лет этот регион (Украина и Балканы - прим. ТАСС) не будет частью ЕС. В этом случае он попадет под российское и китайское влияние, и мы этого хотим? <...> Этот регион должен входить в ЕС, иначе у нас будет проблема. Невозможно, чтобы Украина и балканские государства не стали членами ЕС", - сказала она в интервью, опубликованном в четверг в нескольких европейских газетах, включая итальянскую Corriere della Sera.