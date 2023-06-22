Магазины Британии пожаловались на «беспрецедентный» рост числа краж

Объем краж мяса, сладостей и алкоголя в Великобритании достиг самого высокого уровня за десятилетие, пишет Financial Times. Владельцы британских магазинов жалуются, что кризис стоимости жизни привел к «беспрецедентному» всплеску преступности.

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Из отчета Ассоциации круглосуточных магазинов (ACS) следует, что в 2022 году в стране зарегистрировали более 1,1 миллиона магазинных краж по сравнению с 970 тысячами годом ранее.

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Джеймс Лоуман, исполнительный директор ACS, которая объединяет небольшие магазины по всей Британии, назвал объем ежедневных краж «беспрецедентным».

«Рецидивисты, известные обществу и полиции, воруют, не боясь порицания», - заявил он.

«К сожалению, магазинные воры знают, что полиция редко обращает внимание на украденные товары, если они дешевле 50 фунтов стерлингов [5,3 тысячи рублей - прим.ред.]», - добавила Фиона Мэлоун, управляющая магазинов Tenby Stores в Уэльсе.

В последние месяцы магазины ограничили количество товаров на своих полках, чтобы снизить риск краж, и добавили «бирки безопасности» на стейки, сыр и масло.

Магазины призывают полицию и правительство создать список «наиболее разыскиваемых» магазинных воров, чтобы можно было выявлять серьезных правонарушителей, запрещать им посещать магазины или направлять на программы реабилитации.

Статистика, опубликованная 21 мая, показала, что в мае инфляция в Британии осталась на уровне 8,7 процента, что хуже 8,4 процента, которых ожидал Банк Англии.

Обозреватель New York Post Бетси Маккой ранее рассказала, что одних и тех же магазинных воров в США арестовывают по два-три раза в день, но им все сходит с рук. Причина - в законе, по которому человека нельзя отправить за решетку, если стоимость украденного не выше тысячи долларов. Маккой утверждает, что некоторые воры приходят в магазин с калькуляторами, чтобы удостовериться, что они не украдут выше этого лимита.