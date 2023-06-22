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ЕК: ЕС юридически готовит использование активов России для восстановления Украины

Евросоюз готовит юридическую основу для использования активов российского государства и крупных предпринимателей для восстановления Украины.

Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Юридически это не простое дело. Оно очень сложное, над ним усиленно работают наши специалисты», — заявила она в интервью газете Corriere della Sera.

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Фон дер Ляйен отметила, что власти ЕК «готовят юридическое предложение до летнего перерыва».

Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что России придётся заплатить за восстановление Украины.

В Великобритании представили закон, позволяющий сохранить антироссийские санкции до тех пор, пока Москва не выплатит Киеву компенсацию.

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