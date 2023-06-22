Экс-шоураннер «Симпсонов» рассказал о путешествии на пропавшем батискафе

«Я знаю его логистику и знаю, насколько огромен океан и насколько мал этот корабль. Если он внизу, я не знаю, как кто-то сможет получить к нему доступ, не говоря уже о том, чтобы поднять его обратно», — рассказал Райсс, добавив, что перед каждым своим погружением думал о том, что он сможет не вернуться обратно.