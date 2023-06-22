Посол США отреагировала на продление ареста Гершковичу

Посол США Линн Трейси заявила, что российская сторона с момента задержания журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича три раза отказала в консульском доступе к нему. Об этом она сообщила после заседания Мосгорсуда, который отклонил жалобу защиты корреспондента на решение о продлении ему срока ареста.

22 июня Мосгорсуд признал законным решение первой инстанции продлить срок содержания под стражей Гершковича до 30 августа.

Как отметила Трейси, американская сторона «крайне разочарована» решением суда. Посол также рассказала, что несмотря на то, что она не смогла лично поговорить с американским гражданином в здании суда, она увидела его в зале.

«Россия три раза ответила отказом на запросы посольства США в предоставлении консульского доступа с тех пор, как я в последний раз посещала Эвана в апреле», — сказала она.

Дипломат также призвала немедленно освободить журналиста вместе с осужденным за шпионаж Полом Уиланом.

Журналиста задержали в конце марта 2023 года в Екатеринбурге. Как заявил Центра общественных связей ФСБ РФ, Эван Гершкович по заданию США собирал в РФ информацию, составляющую гостайну, в частности о предприятии военно-промышленного комплекса.