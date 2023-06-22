$84.25+0.0192.00-0.07

Стало известно, когда в батискафе "Титан" закончится кислород

Запас кислорода в батискафе, пропавшем во время экспедиции к затонувшему судну "Титаник", должен закончиться сегодня в 7.08 утра по восточному времени (14:08 мск). Об этом со ссылкой на Береговую охрану США сообщает телекомпания NBC.

По словам пресс-секретаря ведомства, Береговая охрана прогнозирует, что запас кислорода на "Титане" закончится в 7:08 утра. При этом в спецификациях OceanGate отмечается, что подводный аппарат оснащен кислородом на 96 часов.

В свою очередь океанограф-исследователь из Калифорнийского университета Жюль Джаффе предположил, что члены команды батискафа экономят кислород.

"Если у вас кончился кислород, разумнее всего было бы уменьшить ваши метаболические усилия и, возможно, лежать совершенно неподвижно", - пояснил Джаффе, который был членом экспедиции, занимавшейся поиском обломков Титаника в 1985 году.

При этом он констатировал, что воздух может закончиться раньше, чем предполагают спасатели.

Погружавшийся к "Титанику" гидронавт назвал способы спасения "Титана"

18 июня туристический батискаф "Титан", на борту которого было пять человек, отправился к месту затопления знаменитого корабля "Титаник", но связь с ним была утеряна. С 19 июня ведется поисковая операция в северной части Атлантического океана, в ней принимают участие три специальных судна и самолеты.

По информации NBC, район поисков 21 июня расширился "в геометрической прогрессии". На глубину 4 км обследован район, превышающий по площади Коннектикут. При этом поисковые работы сосредоточены там, где ранее канадский самолет обнаружил "подводные шумы".

На борту батискафа находятся британский миллиардер Хэмиш Хардинг, французский пилот-подводник Поль-Анри Нарголе и гендиректор и основатель компании-организатора туристических погружений к "Титанику"OceanGate Expeditions Стоктон Раш.

3
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители