Запас кислорода в батискафе, пропавшем во время экспедиции к затонувшему судну "Титаник", должен закончиться сегодня в 7.08 утра по восточному времени (14:08 мск). Об этом со ссылкой на Береговую охрану США сообщает телекомпания NBC.

По словам пресс-секретаря ведомства, Береговая охрана прогнозирует, что запас кислорода на "Титане" закончится в 7:08 утра. При этом в спецификациях OceanGate отмечается, что подводный аппарат оснащен кислородом на 96 часов.

В свою очередь океанограф-исследователь из Калифорнийского университета Жюль Джаффе предположил, что члены команды батискафа экономят кислород.

"Если у вас кончился кислород, разумнее всего было бы уменьшить ваши метаболические усилия и, возможно, лежать совершенно неподвижно", - пояснил Джаффе, который был членом экспедиции, занимавшейся поиском обломков Титаника в 1985 году.

При этом он констатировал, что воздух может закончиться раньше, чем предполагают спасатели.

18 июня туристический батискаф "Титан", на борту которого было пять человек, отправился к месту затопления знаменитого корабля "Титаник", но связь с ним была утеряна. С 19 июня ведется поисковая операция в северной части Атлантического океана, в ней принимают участие три специальных судна и самолеты.

По информации NBC, район поисков 21 июня расширился "в геометрической прогрессии". На глубину 4 км обследован район, превышающий по площади Коннектикут. При этом поисковые работы сосредоточены там, где ранее канадский самолет обнаружил "подводные шумы".