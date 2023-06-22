Премьера и главу МИД Бельгии допросили из-за выдачи виз россиянам

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо и министр иностранных дел страны Хаджа Лахбиб были допрошены законодателями после того, как делегациям из иранских и российских городов были выданы визы для участия в съезде мэров в Брюсселе на прошлой неделе. Об этом пишет Reuters.

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Скандал начался из-за того, что визы в том числе выдали россиянам и иранцам, находящимся под международными санкциями. Де Кроо и Лахбиб заявили депутатам, что не хотели рисковать дипломатическими отношениями с Ираном, но законодатели из оппозиционных и коалиционных партий уже оспаривают эти доводы.

Оппозиция призвала к отставке Лахбиб, а крайне правая оппозиционная партия Vlaams Belang также потребовала отставки де Кроо.