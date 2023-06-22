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Премьера и главу МИД Бельгии допросили из-за выдачи виз россиянам

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо и министр иностранных дел страны Хаджа Лахбиб были допрошены законодателями после того, как делегациям из иранских и российских городов были выданы визы для участия в съезде мэров в Брюсселе на прошлой неделе. Об этом пишет Reuters.

Премьера и главу МИД Бельгии допросили из-за выдачи виз россиянам
© Unsplash

Скандал начался из-за того, что визы в том числе выдали россиянам и иранцам, находящимся под международными санкциями. Де Кроо и Лахбиб заявили депутатам, что не хотели рисковать дипломатическими отношениями с Ираном, но законодатели из оппозиционных и коалиционных партий уже оспаривают эти доводы.

Оппозиция призвала к отставке Лахбиб, а крайне правая оппозиционная партия Vlaams Belang также потребовала отставки де Кроо.

Госсекретарь по вопросам миграции и предоставления убежища страны Самми Махди ранее говорил, что Бельгия выступает за то, чтобы Европейский союз прекратил выдачу виз всем россиянам, включая студентов и путешествующих по работе. Об этом писал ТАСС. Де Кроо эти заявления никак не комментировал.

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