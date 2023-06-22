Запас кислорода на батискафе "Титан" иссякнет к 14:08 по Москве

Запас кислорода на пропавшем в Атлантическом океане батискафе "Титан" иссякнет в четверг к 07:08 по времени восточного побережья США (14:08 мск). Об этом сообщила в среду телекомпания NBC со ссылкой на представителя Береговой охраны США.

© oceangate.com

Как сообщалось ранее, аппарат, пропавший в районе крушения лайнера "Титаник", способен обеспечивать пассажиров воздухом в течение 96 часов.

"Береговая охрана США прогнозирует, что запас кислорода на "Титане" иссякнет в четверг в 07:08 по времени восточного побережья США", - сообщает NBC.

При этом опрошенные ей эксперты отмечают, что теоретически находящиеся на борту батискафа могут сократить потребление кислорода, что позволит растянуть его запасы на более длительное время.

По данным телекомпании, район проведения поисково-спасательной операции в Атлантическом океане растет в геометрической прогрессии и уже более чем вдвое превышает территорию американского штата Коннектикут, площадь которого составляет более 14,3 тыс. кв. км. Поиск ведется на глубине до 4 км. В операции принимают участие несколько кораблей, а также несколько автономных подводных аппаратов, призванных определить место нахождения батискафа.