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Лукашенко заявил, что ткань мирного времени может вот-вот разорваться

Ситуация на планете в настоящее время складывается таким образом, что ткань мирного времени может вот-вот разорваться. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в обращении к соотечественникам по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.

Лукашенко: ткань мирного времени может вот-вот разорваться
© ТАСС

"Спустя десятилетия благополучной жизни на планете снова сложилась ситуация, когда ткань мирного времени вот-вот разорвется. Очередной неверный шаг циничных западных политиков может стать последним для большей части человечества", - приводит слова Лукашенко президентская пресс-служба.

Он отметил, что, зная не понаслышке об ужасах войны и цене победы, белорусский народ сохраняет историческую правду, укрепляет государственный суверенитет и единство нации во имя мира.

Белорусский лидер отметил, что сегодня вся Белоруссия вспоминает трагические события 22 июня 1941 года, когда ранним утром война вероломно вторглась в каждый дом, безжалостно разрушив судьбы, семьи, города и села. "

Более чем три года белорусская земля буквально стонала от зверств нацистов. В разрушительном пожаре войны погиб каждый третий житель страны", - говорится в обращении.

Лукашенко подчеркнул, что нечеловеческая жестокость не сломила волю народа, а защита родной земли сплотила все гражданское население республики во всеобщем сопротивлении фашизму.

"Наши деды и прадеды подверглись пыткам и террору, но сохранили свои честь и достоинство", - подчеркнул белорусский лидер.

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