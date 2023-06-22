Более 30 человек погибли в Китае из-за взрыва газового баллона в ресторане

Стало известно о гибели более чем 30 человек в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая . Как пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа, в заведении взорвался баллон со сжиженным газом.

Это произошло в ресторане в городском округе Иньчуань 21 июня в 20.40 по местному времени (15.40 по мск). Утечка сжиженного нефтяного газа привела к взрыву. В результате пострадали 38 человек, 31 их них погибли. Остальные семь человек, один из которых находится в критическом состоянии, проходят усиленную терапию.