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Более 30 человек погибли в Китае в результате взрыва газового баллона в ресторане

Стало известно о гибели более чем 30 человек в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая. Как пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа, в заведении взорвался баллон со сжиженным газом.

Более 30 человек погибли в Китае из-за взрыва газового баллона в ресторане
© Shutterstock

Это произошло в ресторане в городском округе Иньчуань 21 июня в 20.40 по местному времени (15.40 по мск). Утечка сжиженного нефтяного газа привела к взрыву. В результате пострадали 38 человек, 31 их них погибли. Остальные семь человек, один из которых находится в критическом состоянии, проходят усиленную терапию.

Ранее сообщалось, что 29 человек получили ранения при взрыве газа в одном из домов в центре Парижа.

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