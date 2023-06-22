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США раскрыли свою стратегию по Украине

Стратегия Вашингтона при оказании Киеву военной помощи направлена на наращивание мощностей, поставляемых Вооруженными силами Украины. Такое заявление сделал заместитель руководителя пресс-службы Государственного департамент США Ведант Патель в ходе ежедневного пресс-брифинга ведомства, передает News.ru.

США раскрыли свою стратегию по Украине
© ТАСС

На вопрос журналиста о том, почему Вашингтон продолжает отправлять на Украину более мощное вооружение, хотя угроза эскалации конфликта с каждым днем растет, он ответил, что все поставленные в помощь Киеву вооружения одобрены не только США, но и союзниками.

«Мы в тесной координации с союзниками и партнерами давали оценку видам технологий и систем, которые, как нам кажется, необходимы нашим украинским партнерам», — подчеркнул Патель.

Он добавил, что в этом и заключается стратегия США касательно оказания дополнительной помощи властям Киева в борьбе с армией России.

По его словам, пока что нет никаких сообщений об изменениях в военной помощи, которую Вашингтон продолжает отправлять Киеву.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что коллективный Запад, поддерживая Украину, прежде всего думает не о «ценностях гуманизма», а о нанесении Москве стратегического поражения, и этой цели уже давно не скрывает.

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