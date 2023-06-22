В США осудили законодателя за слова о связях Трампа с Россией

Палата представителей США приняла резолюцию с осуждением конгрессмена Адама Шиффа, который заявлял о связях экс-президента США Дональда Трампа с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

Как говорится в сообщении, резолюцию приняли с небольшим перевесом за счет республиканского большинства: одобрили инициативу 213 человек, не приняли — 209 законодателей.

Адам Шифф на посту главы комитета палаты по разведке убеждал общественность, что у него есть доказательства связи Дональда Трампа и властей РФ. Республиканцы сочли, что подобные заявления можно расценивать как злоупотребление полномочиями. Резолюция рекомендует комитету палаты по этике расследовать действия Шиффа.

Специальный прокурор Джон Дарэм заявил законодателям, что специальные службы США не имели никаких оснований для начала расследования против Дональда Трампа о его мифических связях с Россией.