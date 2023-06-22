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С помощью пропавшего батискафа планировали собирать ДНК возле «Титаника»

Компания OceanGate Expeditions с помощью пропавшего батискафа «Титан» хотела собрать образцы ДНК в месте крушения «Титаника». Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информацию, предоставленную компанией.

С помощью пропавшего батискафа планировали собирать ДНК возле «Титаника»
© Reuters

Отмечается, что ученые, находящиеся на надводном корабле, который поддерживает подводный аппарат, планировали изучить бактерии на наростах и обломках, а также животных, которые живут в донной грязи поблизости затонувшего корабля.

Главный исполнительный директор фирмы eDNAtec Стив Барретт подтвердил, что его компания сотрудничает с OceanGate. Он заявил, что в планах экспедиции было собрать образцы воды и использовать инструменты для выявления ДНК окружающей среды. В прошлом году eDNAtec уже занималась подобным. Вместе с учеными исследователи компании собираются опубликовать результаты проделанной работы в научном журнале.

Батискаф компании OceanGate Expeditions с пятью туристами на борту пропал во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник». Площадь поисков составляет 15 тысяч квадратных километров.

Эксперты заявили, что даже в случае обнаружения батискафа для спасения потребуется сложная операция с использованием дистанционно управляемого транспортного средства. С его помощью можно будет присоединить трос к «Титану» и вытащить его на поверхность.

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