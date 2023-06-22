$84.25+0.0192.00-0.07

Иран заподозрили в желании помириться с Украиной

Хакеры из группировки Ghyam Sarnegouni слили в сеть документы с секретного семинара для иранских послов, состоявшегося в апреле-мае. Обучающее мероприятие для дипломатов прошло под названием «Кризис на Украине и его последствия для внешних отношений Исламской Республики Иран». Исходя из этого были сделаны выводы, что Иран хочет помириться с Киевом ради дружбы с другими государствами, пишут «Известия».

Иран заподозрили в желании помириться с Украиной
© ТАСС

Опубликованный документ — это своего рода инструкция для глав дипмиссий о том, какой линии придерживаться в отношении конфликта между Россией и Украиной и как на него реагировать. Дипломатам предлагается «изучить возможность использования потенциала тесного сотрудничества Тегерана с Москвой в качестве рычага давления» на переговорах с европейскими странами.

В руководстве отмечается, что любое конструктивное взаимодействие с украинской стороной может свести к минимуму негативные последствия украинского конфликта для отношений Ирана с Европейским союзом.

«Для этого необходимы сотрудничество и координация между всеми соответствующими органами под эгидой Высшего совета национальной безопасности», — говорится в документе.

3
Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители