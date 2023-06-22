Иран заподозрили в желании помириться с Украиной

Хакеры из группировки Ghyam Sarnegouni слили в сеть документы с секретного семинара для иранских послов, состоявшегося в апреле-мае. Обучающее мероприятие для дипломатов прошло под названием «Кризис на Украине и его последствия для внешних отношений Исламской Республики Иран». Исходя из этого были сделаны выводы, что Иран хочет помириться с Киевом ради дружбы с другими государствами, пишут «Известия».

Опубликованный документ — это своего рода инструкция для глав дипмиссий о том, какой линии придерживаться в отношении конфликта между Россией и Украиной и как на него реагировать. Дипломатам предлагается «изучить возможность использования потенциала тесного сотрудничества Тегерана с Москвой в качестве рычага давления» на переговорах с европейскими странами.

В руководстве отмечается, что любое конструктивное взаимодействие с украинской стороной может свести к минимуму негативные последствия украинского конфликта для отношений Ирана с Европейским союзом.