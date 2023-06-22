США и Индия запустили проект по сотрудничеству в оборонной сфере

Министерство Индии и США запустили совместный проект для активизации сотрудничества в оборонно-промышленной сфере. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Пентагона.

Как говорится в сообщении ведомства, Нью-Дели и Вашингтон запустили индийско-американскую экосистему по ускорению в обороне (INDUS-X), чтобы укрепить кооперацию двух стран в оборонной промышленности, а также раскрыть инновации в производстве и технологиях.

Реализация проекта создаст новые рабочие места для граждан Индии и США, обеспечит «продвижение мира, процветания и безопасности», а также снабдит армии обеих стран необходимыми мощностями.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон в ходе визита в страну премьер-министра Индии Нарендры Моди планирует уделить должное внимание развитию сотрудничества двух государств в военной сфере.