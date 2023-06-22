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СМИ сообщили о позиции Франции и Британии по вступлению Украины в НАТО

Франция и Великобритания не исключают вступления Украины в НАТО в ускоренном порядке. Об этом сообщил телеканал Sky News, передает РИА Новости.

СМИ сообщили о позиции Франции и Британии по вступлению Украины в НАТО
© ТАСС

Министр иностранных дел Британии Джейм Клеверли сообщил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал понять союзникам, что несколько требований плана действий по вступлению Киева в альянс уже выполняются.

Клеверли считает, что позиция Британии была бы очень благосклонной, если бы страны из состава НАТО перестали требовать от Украины выполнения плана действий по членству (ПДЧ). Он упомянул, что в предложении Швеции и Финляндии этого не требовалось, а Украина уже продемонстрировала свою приверженность реформам.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна согласна с тем, что ПДЧ можно отодвинуть в сторону и позволить Украине стать частью НАТО без его выполнения.

«Возможно, нам не потребуется механизм ПДЧ», — сказала она.

В конце сентября 2022 года президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан тогда заявил, что в нынешних условиях проведение такой процедуры несвоевременно. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба при этом отметил, что Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО, кроме приглашения вступить в альянс.

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