la Repubblica: В Италии полиция разыскивает девочку, похищенную в чемодане

Итальянская полиция уже несколько дней разыскивает пятилетнюю перуанскую девочку, пропавшую из отеля во Флоренции, сообщает La Repubblica.

Инцидент произошел еще 10 июня. Каталея Миа Чисильо Альварес, дочь иммигрантов из Перу, проживавших с остальными 140 нелегальными переселенцами в бывшем флорентийском отеле Astor, была помещена неизвестными в чемодан и похищена. Единственным свидетелем преступления была другая девочка. Ей три года. Она жила в том же отеле, что и Каталея, и рассказала, что видела, как неизвестный мужчина тащил похищенную, а та плакала. После первых часов безуспешных поисков семья Альварес через адвокатов сообщила, что намерена провести собственное расследование киднеппинга. Мать девочки после исчезновения ребенка от отчаяния пыталась совершить суицид, ее госпитализировали. Отец девочки, Мигель, предположил, что похищение может быть попыткой вымогательства или давления на нелегальных мигрантов - ранее у его семьи уже были проблемы с бывшим отелем, где они селились. Однако в минувшую субботу все 140 мигрантов были принудительно выселены из Astor.

Видео дня

"Я думаю, что это похищение. Может быть, для вымогательства, я не знаю. Я не могу судить. Бог осудит, но моя маленькая девочка не имеет к этому никакого отношения. Я не хочу больше проблем ни с кем. Я люблю свою семью", - заявил отец ребенка.

Позже Мигель Альварес допускал, что Каталею могли принять за другого ребенка и похитить по ошибке. Полиция Флоренции тщательно обыскала здание отеля, но ни нашла ни девочку, ни ее следов. Сотрудники итальянских правоохранительных органов отмечают, что с каждым днем шансы найти Каталею живой все ниже. По информации итальянской газеты Ansa, пролить свет на похищение могут последние показания отца девочки. Он смог вспомнить несколько эпизодов, происходивших в отеле в течение последних двух-трех месяцев, который незаконно заняли мигранты. В чем суть этих эпизодов, не раскрывается, однако Мигель Альварес около часа давал показания прокурору. Тем временем по местным социальным сетям начал распространяться ролик, на котором якобы Каталея говорит, что хочет к родителям, скучает по матери и просит о помощи.

"Если кто-то видел моих похитителей, обратитесь в полицию. Надеюсь, это видео ускорит мое вызволение, ведь дорога каждая секунда", - говорит голос на записи.

Было быстро установлено, что голос механически синтезирован, а просьба о помощи является фейком, созданным, вероятнее всего, при помощи нейросети.