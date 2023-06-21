CNN: обвиняемый в организации утечек из Пентагона отверг свою вину

Отмечается, что Тейшейра не согласился ни с одним из шести пунктов обвинения. В ходе слушаний его адвокаты подчеркивали, что их клиент не ожидал, что секретная информация, которую он разместил в Discord, будет распространяться в Интернете, и обвинили прокуратуру в преувеличении опасности, которую он представляет для национальной безопасности.