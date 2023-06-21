Бербок назвала условие для вступления Украины в ЕС

Украина должна покончить с 30-летним кумовством и коррупцией, чтобы вступить в Евросоюз. Такое заявление сделала глава МИД Германии Анналена Бербок, передает ТАСС.

«Необходимо положить конец тридцатилетнему кумовству, и нужно четко заявить, что с коррупцией также покончено», — сказала она на конференции по восстановлению Украины.

По словам Бербок, это является обязательным условием для вступления Украины в ЕС. При этом она отметила, что Киев смог добиться прогресса в реформировании, особенно в сфере СМИ и верховенства закона. Глава МИД Германии считает, что Украина «с невероятной скоростью» делает шаги в выполнении реформ, выразив уверенность, что в будущем она станет членом Евросоюза.