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Что известно о взрыве в Париже

Взрыв произошел в среду в пятом округе французской столицы в доме, где находилась школа дизайна "Американская академия в Париже". Около 40 человек пострадали, многие из них в тяжелом состоянии, сообщают власти. Спасатели продолжают поиски выживших под обломками здания.

Что известно о взрыве в Париже
© ТАСС

Одной из причин ЧП называют нарушение правил безопасности.

ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем.

Что произошло

Взрыв произошел 21 июня около 16:55 (17:55 мск) в доме на улице Сен-Жак, где находилась школа дизайна "Американская академия в Париже" (Paris American Academy).Само здание полностью обрушилось.Для ликвидации последствий ЧП были мобилизованы сотни пожарных и множество бригад скорой помощи.В квартале была отключена подача газа.

Число пострадавших

По последним данным, число пострадавших возросло до 37. Причем 33 из них находятся в тяжелом состоянии, а еще 4 - в критическом, сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, который приехал на место происшествия.Два человека по-прежнему не обнаружены, спасатели ищут их под обломками обрушившегося здания.

Причины и реакция

Среди причин парижская прокуратура называет нарушение правил безопасности и "неосторожность отдельных лиц".Ранее высказывалась версия, что причиной ЧП стала утечка газа.Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил поддержку парижанам, пострадавшим при взрыве.

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