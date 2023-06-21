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СМИ: пропавший батискаф «Титан» мог взорваться в средних слоях океана

Батискаф «Титан» взорвался в средних слоях воды во время погружения на дно океана, предположил в интервью телеканалу Sky News эксперт Дэвид Галло.

Эксперт назвал наихудший сценарий исчезновения батискафа «Титан»
© oceangate.com

Эксперт напомнил, что связь с батискафом была утрачена через 105 минут после погружения аппарата в воду. Вместе с тем, чтобы доплыть до дна, ему требуется 120 минут.

Галло уточнил, что если спасателям не удалось найти аппарат рядом с «Титаником», к которому он погружался, то инцидент произошел до того, как судно достигло дна.

Запасов воздуха на пропавшем батискафе осталось на 20 часов

По его оценке, взрыв мог быть очень сильным, он практически уничтожил батискаф. После этого часть обломков должна была всплыть на поверхность, а часть - опуститься на дно.

Ранее сообщалось, что поисково-спасательные отряды ведут активные поиски пропавшего батискафа. В них принимают участие три специальных судна.

Вместе с тем, на аппарате постепенно заканчивается воздух. Его предположительно хватит до 13-30 мск 22 июня.

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