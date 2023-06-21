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В Госдепе отреагировали на слова Байдена о Си Цзиньпине

Между США и Китаем сохраняются различия и разногласия, рассказал на брифинге заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что на следующий день после официального визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай президент США Джо Байден высказался об истории с китайским метеозондом. В своей речи он назвал председателя КНР Си Цзиньпина «диктатором».

Reuters: Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

По данным агентства, журналисты обратились к Пателю с просьбой прокомментировать слова американского лидера.

Чиновник пояснил, что у США «есть различия и разногласия с КНР». Президент полагает, добавил он, что с помощью дипломатии возможно снижать напряженность между сторонами, прояснять возникшие в ходе взаимодействия двух держав недопонимания.

Вместе с тем, подчеркнул Патель, сохранение дипломатических отношений с Пекином не означает, что Вашингтон будет игнорировать имеющиеся различия с Китаем.

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