Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший раскритиковал действующего главу Белого дома Джо Байдена за то, что тот свел дипломатические контакты с Россией к языку угроз и оскорблениям. Об этом сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что американские лидеры ранее лично вели диалог с советскими коллегами — «Рузвельт встречался со Сталиным, Кеннеди — с Хрущевым, Никсон — с Брежневым, Рейган — с Горбачевым».

«Может, Байдену стоит встретиться с Путиным? Можем мы, по крайней мере, начать разговор?» — задался он вопросом.

Кеннеди-младший посетовал на то, что в Вашингтоне укрепилось извращенное и отчаявшееся представление о России, а неизбежный конфликт с Москвой стал краеугольным камнем американской внешней политики.

Ранее Кеннеди-младший заявил, что Соединенные Штаты втянули Украину в конфликт против России, и действия американских властей привели к гибели сотен тысяч украинцев.

«Мы превратили Украину в скотобойню», — сказал он.