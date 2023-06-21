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Кеннеди-младший обвинил Байдена в общении с Россией языком угроз и оскорблениями

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший раскритиковал действующего главу Белого дома Джо Байдена за то, что тот свел дипломатические контакты с Россией к языку угроз и оскорблениям. Об этом сообщает РИА Новости.

Кеннеди-младший обвинил Байдена в общении с РФ языком угроз и оскорблениями
© globallookpress.com

Он напомнил, что американские лидеры ранее лично вели диалог с советскими коллегами — «Рузвельт встречался со Сталиным, Кеннеди — с Хрущевым, Никсон — с Брежневым, Рейган — с Горбачевым».

«Может, Байдену стоит встретиться с Путиным? Можем мы, по крайней мере, начать разговор?» — задался он вопросом.

Кеннеди-младший посетовал на то, что в Вашингтоне укрепилось извращенное и отчаявшееся представление о России, а неизбежный конфликт с Москвой стал краеугольным камнем американской внешней политики.

Ранее Кеннеди-младший заявил, что Соединенные Штаты втянули Украину в конфликт против России, и действия американских властей привели к гибели сотен тысяч украинцев.

«Мы превратили Украину в скотобойню», — сказал он.

По его словам, данный конфликт американские власти изображают «в виде комикса», который многие граждане страны «уже проглотили».

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