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Многоэтажный дом в Париже полностью обрушился после взрыва

Многоэтажный дом в центре Парижа полностью обрушился после взрыва. Об этом сообщает издание Liberation.

Многоэтажный дом в Париже полностью обрушился после взрыва
© Lenta.ru

По последним данным, в результате ЧП в Пятом округе французской столицы два человека числятся пропавшими без вести. Четверо пострадавших находятся в критическом состоянии, еще 20 — в состоянии средней тяжести.

Взрыв прозвучал в здании частной американской школы моды и дизайна Paris American Academy на улице Сен-Жак днем 21 июня. После хлопка в строении начался сильный пожар, перекинувшийся на соседние дома. Перед взрывом очевидцы почувствовали сильный запах газа.

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