В ООН не стали комментировать слова Байдена о Си Цзиньпине
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак воздержался от комментариев по поводу заявления президента США Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине. Об этом сообщает РИА «Новости».
На просьбу прокомментировать слова Байдена о том, что председатель КНР является «диктатором», Хак ответил отказом.
«Я не буду комментировать риторику какого-либо из лидеров. Мы хотим видеть сильные и позитивные отношения между КНР и США», – заявил он.
Напомним, что ранее Джо Байден заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин «очень расстроился» из-за инцидента со сбитым аэростатом Китая, так как «это большой конфуз для диктаторов». Это заявление американского президента прозвучало менее чем через сутки после окончания визита в Китай госсекретаря США Энтони Блинкена.