В ООН не стали комментировать слова Байдена о Си Цзиньпине

На просьбу прокомментировать слова Байдена о том, что председатель КНР является «диктатором», Хак ответил отказом.

«Я не буду комментировать риторику какого-либо из лидеров. Мы хотим видеть сильные и позитивные отношения между КНР и США», – заявил он.

Напомним, что ранее Джо Байден заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин «очень расстроился» из-за инцидента со сбитым аэростатом Китая, так как «это большой конфуз для диктаторов». Это заявление американского президента прозвучало менее чем через сутки после окончания визита в Китай госсекретаря США Энтони Блинкена.