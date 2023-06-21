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В ООН не стали комментировать слова Байдена о Си Цзиньпине

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак воздержался от комментариев по поводу заявления президента США Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ООН не стали комментировать слова Байдена о Си Цзиньпине
© globallookpress.com

На просьбу прокомментировать слова Байдена о том, что председатель КНР является «диктатором», Хак ответил отказом.

«Я не буду комментировать риторику какого-либо из лидеров. Мы хотим видеть сильные и позитивные отношения между КНР и США», – заявил он.

Напомним, что ранее Джо Байден заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин «очень расстроился» из-за инцидента со сбитым аэростатом Китая, так как «это большой конфуз для диктаторов». Это заявление американского президента прозвучало менее чем через сутки после окончания визита в Китай госсекретаря США Энтони Блинкена.

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