Киев могут принудить пойти на компромисс с Россией, считает автор The Wall Street Journal (WSJ), старший научный сотрудник Института Брукингса Уильям Галстон.

По мнению Галстона, президенту Украины Владимиру Зеленскому придется идти на компромисс с Россией по результатам контрнаступления, так как западный принцип помощи Украине «столько, сколько потребуется» означает поддержку до конца нынешнего контрнаступления.

Автор подчеркивает, что к концу года страны НАТО начнут продвигать идею о прекращения огня в качестве «прелюдии к переговорам», поэтому президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит задуматься о заключении наиболее выгодной сделки, если он не хочет поставить будущее страны в зависимость от прихоти избирателей из США.