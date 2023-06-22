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WSJ: Киев могут заставить пойти на компромисс с РФ на более или менее выгодных условиях

Киев могут принудить пойти на компромисс с Россией, считает автор The Wall Street Journal (WSJ), старший научный сотрудник Института Брукингса Уильям Галстон.

Эксперт из США считает, что Украину могут принудить к компромиссу с Россией
© РИА Новости

По мнению Галстона, президенту Украины Владимиру Зеленскому придется идти на компромисс с Россией по результатам контрнаступления, так как западный принцип помощи Украине «столько, сколько потребуется» означает поддержку до конца нынешнего контрнаступления.

Автор подчеркивает, что к концу года страны НАТО начнут продвигать идею о прекращения огня в качестве «прелюдии к переговорам», поэтому президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит задуматься о заключении наиболее выгодной сделки, если он не хочет поставить будущее страны в зависимость от прихоти избирателей из США.

Ранее помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский говорил, что Киев был близок к мирному решению и заключению Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины в 2022 году, но подобное решение не устраивало кураторов страны на Западе.

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