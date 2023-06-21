Запасы воздуха на батискафе «Титан», пропавшем в Атлантике, постепенно сокращаются, отметил контр-адмирал Джон Могер из Береговой охраны США. Он добавил, что людям, находящимся на борту аппарата, их хватит приблизительно на 20 часов. Об этом пишет ТАСС.

Могер пояснил, что его выводы базируются на информации об изначальных запасах воздуха на судне, которых по расчетам должно было хватить на 96 часов.

Контр-адмирал заметил, что точную цифру назвать сложно, так как нет данных о том, сколько кислорода потребляет каждый из тех, кто находится на «Титане».

Вместе с тем, спасатели исходят именно из того расчета, что воздуха остается именно на 20 часов.

Специалистам поставлены четкие задачи, пояснил Могер. Как тем из них, кто ведет поиски на поверхности, так и тем, кто ищет батискаф под водой.