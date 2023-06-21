Генсек ООН обсудил с Макроном ситуацию вокруг Украины

Генеральный секретарь ООН провел встречу в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которой стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом заявил на брифинге в среду заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.

"Они обсудили войну на Украине, ситуацию в Сахеле, а также кризис в Судане и те осложнения, которые он несет для региона", - сказал Хак.

Зампредставителя главы всемирной организации добавил, что на встрече Гутерриш и Макрон также обсудили цели парижского саммита, который пройдет на этой неделе, в том числе важность проведения реформы международной финансовой системы, а также меры по борьбе с изменениями климата.