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Генсек ООН обсудил с президентом Франции ситуацию вокруг Украины

Генеральный секретарь ООН провел встречу в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которой стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом заявил на брифинге в среду заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.

Генсек ООН обсудил с Макроном ситуацию вокруг Украины
© globallookpress.com

"Они обсудили войну на Украине, ситуацию в Сахеле, а также кризис в Судане и те осложнения, которые он несет для региона", - сказал Хак.

Зампредставителя главы всемирной организации добавил, что на встрече Гутерриш и Макрон также обсудили цели парижского саммита, который пройдет на этой неделе, в том числе важность проведения реформы международной финансовой системы, а также меры по борьбе с изменениями климата.

Саммит пройдет в Париже 22-23 июня. По замыслу его инициатора, президента Макрона, задача саммита заключается в том, чтобы согласовать взгляды на реформу мировой финансовой системы и выработать предложения, которые затем будут обсуждаться на других форумах. В мероприятии, как ожидается, примут участие лидеры 50 государств.

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