В ЕС заявили о невозможности законно изъять замороженные активы РФ
Власти стран Евросоюза пришли к выводу, что не могут на законных основаниях конфисковать замороженные активы России на сумму около 200 миллиардов евро. Об этом сообщает Bloomberg
со ссылкой на соответствующий документ в своем распоряжении.
«Рабочая группа ЕС по использованию замороженных российских активов не видит надежного законного пути, позволяющего конфисковать средства только на основании, что они подпадают под ограничительные меры Евросоюза», — говорится в тексте.
В связи с этим в ЕС стали рассматривать вариант передачи Киеву сверхприбыли с активов РФ, но несколько крупных мировых банков выступили против, выразив опасения, что Москва может поступить аналогичным образом в отношении «оставшихся интересов стран Евросоюза» в России. Кроме того существует риск, что такие действия подорвут доверие к евро как к глобальной валюте и пошатнут мировую финансовую стабильность.
Таким образом главы стран ЕС решили остановиться на взыскании с компаний, получающих крупную прибыль от российских инвестиций, значительных сумму в казну объединения.