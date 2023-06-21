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В ЕС заявили о невозможности законно изъять замороженные активы РФ

Власти стран Евросоюза пришли к выводу, что не могут на законных основаниях конфисковать замороженные активы России на сумму около 200 миллиардов евро. Об этом сообщает Bloomberg

со ссылкой на соответствующий документ в своем распоряжении.

«Рабочая группа ЕС по использованию замороженных российских активов не видит надежного законного пути, позволяющего конфисковать средства только на основании, что они подпадают под ограничительные меры Евросоюза», — говорится в тексте.

В связи с этим в ЕС стали рассматривать вариант передачи Киеву сверхприбыли с активов РФ, но несколько крупных мировых банков выступили против, выразив опасения, что Москва может поступить аналогичным образом в отношении «оставшихся интересов стран Евросоюза» в России. Кроме того существует риск, что такие действия подорвут доверие к евро как к глобальной валюте и пошатнут мировую финансовую стабильность.

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Таким образом главы стран ЕС решили остановиться на взыскании с компаний, получающих крупную прибыль от российских инвестиций, значительных сумму в казну объединения.

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