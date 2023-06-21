В ЕС заявили о невозможности законно изъять замороженные активы РФ

Власти стран Евросоюза пришли к выводу, что не могут на законных основаниях конфисковать замороженные активы России на сумму около 200 миллиардов евро. Об этом сообщает Bloomberg

«Рабочая группа ЕС по использованию замороженных российских активов не видит надежного законного пути, позволяющего конфисковать средства только на основании, что они подпадают под ограничительные меры Евросоюза», — говорится в тексте.

В связи с этим в ЕС стали рассматривать вариант передачи Киеву сверхприбыли с активов РФ, но несколько крупных мировых банков выступили против, выразив опасения, что Москва может поступить аналогичным образом в отношении «оставшихся интересов стран Евросоюза» в России. Кроме того существует риск, что такие действия подорвут доверие к евро как к глобальной валюте и пошатнут мировую финансовую стабильность.