Талибы закрыли учебные центры для девушек

Учебные центры для девушек в Кабуле и других центральных провинциях страны заблокированы правительством «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом пишут источники издания 8am Media.

© lenta.ru

Утверждается, что талибы фактически закрыли все центры подготовки, включая организации обучения иностранным языкам. По словам местных чиновников, талибы вызывали их на беседы и предупреждали, что будут строго наказывать за попытку вновь открыть центры.

Отделения движения «Талибан» в Газни, одном из таких районов, официально не подтверждали и не опровергали эту информацию.