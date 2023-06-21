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Талибы закрыли учебные центры для девушек

Учебные центры для девушек в Кабуле и других центральных провинциях страны заблокированы правительством «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом пишут источники издания 8am Media.

Талибы закрыли учебные центры для девушек
© lenta.ru

Утверждается, что талибы фактически закрыли все центры подготовки, включая организации обучения иностранным языкам. По словам местных чиновников, талибы вызывали их на беседы и предупреждали, что будут строго наказывать за попытку вновь открыть центры.

Отделения движения «Талибан» в Газни, одном из таких районов, официально не подтверждали и не опровергали эту информацию.

Талибы после прихода к власти в 2021 году фактически лишили женщин всех возможностей для получения образования и работы, а также ограничили их передвижение в общественных местах без сопровождения опекуна-мужчины.

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