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На поиски батискафа «Титан» отправили три специальных судна

Подразделение Береговой охраны США сообщает, что в район поисков пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» прибыло три специально оснащённых судна.

Отмечается, что судно «Джон Кэбот» несёт на себе гидролокатор бокового обзора, который поможет в поисках «Титана». Судна «Сканди Винланд» и «Атлантик Мерлин» сосредоточены на непосредственном поиске пропавшего батискафа. Отмечается, что в поисках будут использованы данные, полученные канадским самолётом Р-3, который ранее обнаружил в районе поиска подводные шумы.

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19 июня туристический батискаф «Титан» с 5 людьми на борту отправился к месту затопления знаменитого корабля «Титаник», но в какой-то момент перестал выходить на связь.

Ранее эксперт выдвинул три сценария того, что могло произойти с батискафом «Титан».

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