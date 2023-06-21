Читатели китайской газеты «Гуанча» оценили сотрудничество России и КНР

Читатели китайской газеты «Гуанча» положительно оценили российскую реакцию на визит госсекретаря США Энтони Блинкена в КНР . Об этом сообщает ПРАЙМ.

«Уровень отношений стратегического партнерства (России) с Китаем позволяет быть уверенными, что выстраивание таких отношений с другими странами никогда не будет направлено против нашей страны», – прокомментировал визит представителя США пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков .

Читатели из Китая оценили это высказывание Пескова. В комментариях было отмечено, что выстраивание доверительных отношений с Россией является большим успехом китайской дипломатии. Другой комментатор назвал ответ Пескова «достойным» и заявил, что он «превосходит речи чиновников отдельных государств».