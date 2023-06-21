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Читатели китайской газеты «Гуанча» оценили сотрудничество России и КНР

Читатели китайской газеты «Гуанча» положительно оценили российскую реакцию на визит госсекретаря США Энтони Блинкена в КНР. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Читатели китайской газеты «Гуанча» оценили сотрудничество России и КНР
© globallookpress.com

Напомним, что Блинкен провёл двухдневный визит в КНР, который завершился 19 июня.

«Уровень отношений стратегического партнерства (России) с Китаем позволяет быть уверенными, что выстраивание таких отношений с другими странами никогда не будет направлено против нашей страны», – прокомментировал визит представителя США пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Читатели из Китая оценили это высказывание Пескова. В комментариях было отмечено, что выстраивание доверительных отношений с Россией является большим успехом китайской дипломатии. Другой комментатор назвал ответ Пескова «достойным» и заявил, что он «превосходит речи чиновников отдельных государств».

«Мы должны продолжать поддерживать с Россией тесные связи. Америке доверять нельзя», – написал третий читатель газеты «Гуанча».

Ранее Блинкен анонсировал новый пакет военной помощи Украине.

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