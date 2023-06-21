Зеленский выступил против запрета на ввоз книг из России

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал наложение вето на закон о запрете импорта книг из России. Об этом говорится в ответе на петицию на сайте главы государства.

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Ранее на сайте офиса президента появилась петиция с требованием «защитить украинское культурное пространство от "русского мира"» и подписать принятый Верховной Радой закон об установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающейся России и Белоруссии.