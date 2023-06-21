Лето 2023 года в Европе может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений

Глобальное потепление привело к таянию ледников и экстремальной жаре в Европе, а лето 2023 года может побить все рекорды. Об этом говорится в сообщении на сайте Всемирной метеорологической организации (WMO).

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Летом 2022 года в разных странах Европы наблюдалась аномально жаркая погода. В частности, из-за жары в Испании и Португалии погибли более 1700 человек, а 19 июля в Великобритании воздух прогрелся до 39,1 градуса, что стало новым температурным рекордом.

«С 1980-х годов темпы потепления в Европе вдвое превышают среднемировой уровень, что оказывает далеко идущее воздействие на социально-экономическую структуру и экосистемы региона. В 2022 году температура в Европе была примерно на 2,3 °C выше среднего доиндустриального уровня», — отмечается в докладе WMO и климатической службы Евросоюза, подготовленном в рамках программы «Коперник».

Метеорологи утверждают, что тенденция к росту температуры сохранится и в дальнейшем, и Европу может ожидать новое экстремально жаркое лето.

«Наше нынешнее понимание климатической системы и ее эволюции говорит нам о том, что подобные явления — часть закономерности, в результате с которой экстремальные тепловые стрессы станут более частыми и более интенсивными во всем регионе», — пояснил директор Службы по вопросам изменения климата в рамках программы «Коперник» Карло Буонтемпо.

Ученые пришли к выводу, что волнам жара способствует таяние ледников в Альпах и Гренландии, а также увеличение средней температуры поверхности моря в районе Северной Атлантики. При этом темпы потепления поверхностного слоя океана, особенно в восточной части Средиземного моря, Балтийском и Черном морях, а также в южной части Арктики более чем в три раза превысили среднемировые.