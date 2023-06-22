СБУ предъявила обвинения российскому бизнесмену

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому бизнесмену Сергею Кабаргину. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

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По версии спецслужб, предприниматель создал схему, через которую перечислял в бюджет России миллиарды рублей. Для этого он использовал подконтрольную Киеву компанию «Кировоградское рудоуправление», на которой добывают редкие породы глины.

СБУ сообщает, что по инициативе Кабаргина горные породы предприятия поставлялись «якобы в третьи компании», но в действительности они поступали в бизнес-структуры «Росатома» и «Лукойла».

Мужчину подозревают виновным по обвинения по части 4 статьи 110-2 («Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины») Уголовного кодекса Украины.