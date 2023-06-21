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Страны ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России

Шведское председательство в Совете ЕС сообщило, что пакет включает меры, направленные на противодействие обходу санкций и отдельным листингам

Постоянные представители стран - членов Евросоюза договорились в среду о принятии

11-го пакета санкций против России. Об этом сообщило в Twitter шведское председательство в Совете ЕС.

"Сегодня послы ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России. Пакет включает меры, направленные на противодействие обходу санкций и отдельным листингам", - говорится в сообщении.

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