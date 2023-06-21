Страны ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России
Шведское председательство в Совете ЕС сообщило, что пакет включает меры, направленные на противодействие обходу санкций и отдельным листингам
Постоянные представители стран - членов Евросоюза договорились в среду о принятии
11-го пакета санкций против России. Об этом сообщило в Twitter шведское председательство в Совете ЕС.
"Сегодня послы ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России. Пакет включает меры, направленные на противодействие обходу санкций и отдельным листингам", - говорится в сообщении.