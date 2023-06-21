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Трамп выступил за смертную казнь для наркоторговцев и подвергся критике

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью Fox News выступил за введение смертной казни для торговцев наркотиками. Об этом сообщает The Hill.

Трамп выступил за смертную казнь для наркоторговцев и подвергся критике
© globallookpress.com

По мнению Трампа, эта мера позволит снизить уровень преступности.

Ведущий Fox News Брет Байер указал, что этот подход был бы применим и к Элис Джонсон, женщине, приговоренной к пожизненному сроку за работу на наркокартель и помилованной Трампом. Таким образом журналист выразил критику в адрес политика. Однако Трамп в ответ заявил, что Джонсон не совершила бы такое преступление, если бы знала об угрозе смертной казни.

Ранее Трамп пообещал расправиться с наркоторговлей и насильственными преступлениями в случае своего избрания на второй срок в 2024 году.

Перед выборами 2018 года Трамп представил план по борьбе с опиоидным кризисом в США, включающий пункт о смертной казни для наркоторговцев, которых уличили в продаже крупных партий наркотиков.

Борьбой с наркоторговлей Трамп объяснял и идею строительства стены на границе с Мексикой. По его мнению, «стена на границе не пропустит в страну эти чертовы наркотики».

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