Трамп выступил за смертную казнь для наркоторговцев и подвергся критике

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью Fox News выступил за введение смертной казни для торговцев наркотиками. Об этом сообщает The Hill.

По мнению Трампа, эта мера позволит снизить уровень преступности.

Ведущий Fox News Брет Байер указал, что этот подход был бы применим и к Элис Джонсон, женщине, приговоренной к пожизненному сроку за работу на наркокартель и помилованной Трампом. Таким образом журналист выразил критику в адрес политика. Однако Трамп в ответ заявил, что Джонсон не совершила бы такое преступление, если бы знала об угрозе смертной казни.

Ранее Трамп пообещал расправиться с наркоторговлей и насильственными преступлениями в случае своего избрания на второй срок в 2024 году.

Перед выборами 2018 года Трамп представил план по борьбе с опиоидным кризисом в США, включающий пункт о смертной казни для наркоторговцев, которых уличили в продаже крупных партий наркотиков.