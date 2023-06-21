В Грузии назвали ЛГБТ-пропаганду аморальной

«Конечно, каждый имеет право на выбор образа жизни, мы не вмешиваемся ни в чью работу или личную жизнь, но, с другой стороны, для меня абсолютно неприемлема безграничная пропаганда, которая имеет место в заграничных детских садах и школах», — сказал он.