Житель Британии выиграл в лотерею EuroMillions $70 млн

Джекпот европейской лотереи EuroMillions - £55 млн (почти $70 млн) - достался британцу. Об этом сообщил в среду телеканал Sky News со ссылкой на заявление компании - оператора лотереи на территории Великобритании Camelot Group.

Согласно правилам, победитель должен обратиться за выигрышем в течение 180 дней. После того как выигрыш будет подтвержден, его обладатель примет решение, обнародовать ли свое имя. Если он решит сохранить анонимность, то в прессе не появится даже информация о том, в какой части страны приобретен счастливый билет.

По подсчетам Sky News, лишь 16 человек в Великобритании выигрывали в EuroMillions более £100 млн. Рекордный выигрыш для Соединенного Королевства был зафиксирован 20 июля 2022 года, когда один из британцев стал богаче на £195 млн (около $234,5 млн). Самый большой куш в истории сорвала 15 октября 2020 года жительница Французской Полинезии - €220 млн ($253 млн).