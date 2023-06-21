В ЕС заявили о планах покрыть 45 процентов финпотребностей Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС способен покрыть 45 процентов финансовых потребностей Украины до 2027 года, в том числе за счет России. Об этом сообщается на сайте ЕК.

По словам фон дер Ляйен, ЕС несет особую ответственность перед Украиной.

«Причина проста: когда украинцы представляют свое будущее, они видят флаг Европы, развевающийся над их городами», - заявила она.

Глава ЕК подчеркнула, что в ЕС хотят, чтобы украинские реформы сочетались с европейскими инвестициями.

«За каждый шаг, который Украина делает навстречу нам, Европейский Союз должен сделать шаг навстречу Украине», - заявила она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что именно с этой целью ЕК предложила создать фонд для Украины в рамках бюджета Евросоюза, который обеспечит постоянную финансовую поддержку страны до 2027 года.

По оценке ЕК, до 2027 года дефицит в украинской налоговой системе составит около 60 миллиардов евро, а потребности для быстрого восстановления страны составляют около 50 миллиардов евро.

«Поэтому вчера я предложила странам-членам ЕС покрыть 45 процентов этого дефицита - 50 миллиардов евро», - отметила она.

Фон дер Ляйен добавила, что европейский план помощи Украине мог бы стать «якорем для всех международных доноров, включая частный сектор».

«Это поможет нам координировать свои действия и максимизировать наше влияние. Именно это мы имеем в виду, когда говорим, что мы с Украиной столько, сколько потребуется», - заключила она.

Еврокомиссия 20 июня обнародовала новый многолетний план восстановления Украины на 50 миллиардов евро. Деньги планируют выделять с 2024-го по 2027 год - 33 миллиардов евро в виде кредитов и 17 миллиардов в виде грантов.