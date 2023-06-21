Политолог оценил состояние отношений Китая и США
Доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин на фоне завершившегося визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай оценил текущее состояние отношений Пекина и Вашингтона и обозначил основные противоречия, которые существуют между сторонами.
Китайско-американские отношения сегодня переживают крайне непростой период. Есть мнение, что они находятся в низшей точке. Здесь - смотря с чем сравнивать. Тем не менее есть несколько индикаторов, позволяющих говорить о том, что отношения Пекина и Вашингтона если не застопорились окончательно, то по крайней мере натолкнулись на препятствия, которые стороны преодолеть были не в состоянии.Андрей Губин Доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук
Беспокойство китайской стороны в вопросе, связанном с Тайваньским проливом, также вызывает активизация деятельности американских военно-морских и военно-воздушных сил как в непосредственно зоне пролива, так и вокруг него - с тихоокеанской стороны острова Тайвань и в районе Филиппин, отметил эксперт.
"Кроме того, китайцев беспокоит и побуждение Соединенными Штатами своих союзников - Японии и Филиппин - также оказывать поддержку Тайваню. Формирование какой-либо устойчивой коалиции и присоединение других государств к усилиям США, конечно, потребует от Пекина еще большей вовлеченности, еще большего ресурса для поддержания контроля в зоне Тайваньского пролива, для недопущения провозглашения независимости и вмешательства третьих стран", — сказал Губин.
Вместе с тем политолог отметил, что торгово-экономические разногласия Пекина и Вашингтона на фоне "геополитических перипетий" отошли на второй план.
"Но они сохраняются в повестке дня. Это, в том числе, санкции, под которыми находятся китайские компании. Их список постоянно пополняется по разным причинам: это и сотрудничество с Россией, и так называемая недобросовестная конкуренция (с точки зрения американцев), и подозрения в промышленном шпионаже. Американцы пытаются выдавить со своего рынка китайских производителей, поставить их под различные ограничения, в том числе используя различные финансовые, экономические механизмы. В какой-то мере используются и технологические механизмы, поскольку США и их партнеры пытаются лишить Китай доступа к передовым технологиям - это полупроводники, микрочипы и все, что с этим связано. И здесь Китай уже испытывает определенный негативный эффект, оказываемый на экономику страны. А безопасность государства тесно увязывается с показателями социально-экономического развития, прежде всего экономического роста", — подчеркнул собеседник Рамблера.
Он добавил, что отношения Соединенных Штатов и КНР выстраиваются на фоне большой картины "раскола современно мира".
"Нельзя сказать, что это какое-то повторение холодной войны, — это совершенно новая ситуация. Но между тем она связана с поляризацией, с появлением противоречий и сложностей в отношениях, с одной стороны, так называемого глобального Запада, с другой стороны, плеяды других государств, куда можно отнести Россию, Китай, страны Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, которые стремятся увеличить свой вес в мире и сохранить независимость - экономическую, политическую и технологическую", — сказал Губин.
Специалист назвал Китай "одним локомотивов глобального развития".
"Пекин действует не по тем правилам, которые хотели бы установить американцы и их партнеры, а ведет себя самостоятельно и независимо. Конечно, это не нравится Вашингтону, однако поставить Китай под контроль у него не получается. Поэтому и предпринимаются попытки оказывать комплексное давление с разных сторон - и военно-политическое, и экономическое, и информационное", — отметил эксперт.
Губин обратил внимание на заявление американского лидера Джо Байдена, который сразу после окончания визита Блинкена в Пекин назвал китайского коллегу Си Цзиньпина "диктатором".
"Это выглядело довольно странно в свете состоявшегося обмена мнениями, в свете достаточно важного мероприятия, каким можно считать визит госсекретаря США в Пекин в такое непростое время. Ведь Блинкен, помимо переговоров со своим коллегой - министром иностранных дел Китая Цинь Ганом, встретился с главой всей китайской дипломатии по линии политбюро Ван И, а также непосредственно с председателем КНР Си Цзиньпином. Это означает, что Китай, в отличие от США, уделяет большое внимание вопросам глобальной стабильности, ведет себя как ответственное государство и, кстати говоря, никого не называет разными нехорошими словами. По крайней мере, из уст ведущих китайских политических деятелей мы подобного не слышали и, надеюсь, не услышим", — заключил политолог.
Ранее опрошенные китайским изданием South China Morning Post эксперты выразили мнение, что визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин мог создать условия для встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на саммите форума Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества в ноябре, а также для последующего визита китайского лидера в США.