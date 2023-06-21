Политолог оценил состояние отношений Китая и США

"Но они сохраняются в повестке дня. Это, в том числе, санкции, под которыми находятся китайские компании. Их список постоянно пополняется по разным причинам: это и сотрудничество с Россией, и так называемая недобросовестная конкуренция (с точки зрения американцев), и подозрения в промышленном шпионаже. Американцы пытаются выдавить со своего рынка китайских производителей, поставить их под различные ограничения, в том числе используя различные финансовые, экономические механизмы. В какой-то мере используются и технологические механизмы, поскольку США и их партнеры пытаются лишить Китай доступа к передовым технологиям - это полупроводники, микрочипы и все, что с этим связано. И здесь Китай уже испытывает определенный негативный эффект, оказываемый на экономику страны. А безопасность государства тесно увязывается с показателями социально-экономического развития, прежде всего экономического роста", — подчеркнул собеседник Рамблера.