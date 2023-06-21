В Армении рассказали о разблокировке железных дорог на Южном Кавказе

Армянский вице-премьер Мгер Григорян заявил, что железнодорожные пути на Южном Кавказе разблокируют «по принципу суверенитета стран, по которым проходят дороги». Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.

Григорян подчеркнул, что такой договоренности достигли Ереван и Баку.

В 2022-м Баку передал Еревану предложения по мирному договору, включающие в себя взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, нерушимости границ, подтверждение отсутствия территориальных претензий, демаркацию госграницы, установление дипломатических отношений и открытие транспортных коммуникаций.

Один из пунктов договора касается разблокировки железных дорог на Южном Кавказе. Если договоренности будут достигнуты, будет разблокирован участок Иджеван-Газах, позволяющий Армении иметь железнодорожный выход в Россию. Также возможна разблокировка перегона Ерасх-Шарур, связывающего Араратскую область Армении с Нахичеванью. Для Армении это железнодорожный путь в Иран.