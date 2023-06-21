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В Армении рассказали о разблокировке железных дорог на Южном Кавказе

Армянский вице-премьер Мгер Григорян заявил, что железнодорожные пути на Южном Кавказе разблокируют «по принципу суверенитета стран, по которым проходят дороги». Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.

В Армении рассказали о разблокировке железных дорог на Южном Кавказе
© globallookpress.com

Григорян подчеркнул, что такой договоренности достигли Ереван и Баку.

В 2022-м Баку передал Еревану предложения по мирному договору, включающие в себя взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, нерушимости границ, подтверждение отсутствия территориальных претензий, демаркацию госграницы, установление дипломатических отношений и открытие транспортных коммуникаций.

Один из пунктов договора касается разблокировки железных дорог на Южном Кавказе. Если договоренности будут достигнуты, будет разблокирован участок Иджеван-Газах, позволяющий Армении иметь железнодорожный выход в Россию. Также возможна разблокировка перегона Ерасх-Шарур, связывающего Араратскую область Армении с Нахичеванью. Для Армении это железнодорожный путь в Иран.

Открытие железной дороги от армянского Гюмри до турецкой границы позволит соединить железнодорожные системы РФ и Турции.

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