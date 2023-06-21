Китай уличил США в двойных стандартах в отношении Тайваня

США искажают свою позицию по Тайваню, нарушая достигнутые с Пекином договоренности соблюдать политику «одного Китая », заявил официальный представитель МИД КНР Ян Тао. Его цитирует агентство Bloomberg.

«США давали четкое обещание, признав, что в мире есть только один Китай, Тайвань является частью Китая, и КНР является единственным законным правительством, представляющим Китай», — сказал он.

По словам китайского дипломата, Вашингтон нарушил данные Пекину обещания, предоставив гарантии Тайваню. «Китай решительно выступил против них и не признает их», — подчеркнул Ян Тао.

19 июня госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой КНР Си Цзиньпином заявил, что Америка отказывается поддерживать независимость Тайваня и не станет вступать в конфликт с КНР. Также он сказал, что США не намерены устраивать новую холодную войну с Китаем.