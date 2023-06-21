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Китай поддержал территориальные претензии против Британии

Китай поддержал территориальные претензии Аргентины против Британии на Фолклендские острова и призвал положить конец «колониальному мышлению». Об этом ООН Гэн Шуана.

Китай поддержал территориальные претензии против Британии
© Lenta.ru

Заместитель постпреда Китая в ООН сделал комментарии во вторник специальному комитету по деколонизации, который принял резолюцию, призывающую Лондон и Буэнос-Айрес возобновить переговоры по островам.

«Вопрос о Мальвинских островах (Фолклендских — прим. «Ленты.ру») — историческое наследие колониализма. Хотя колониальная эпоха прошла, гегемонизм и силовая политика, соответствующие колониальному мышлению, все еще существуют сегодня», — сказал он.

Аргентина утверждает, что острова — примерно в 600 километрах от ее береговой линии в Южной Атлантике — были незаконно захвачены Великобританией, которая считает, что у нее есть территориальные претензии, относящиеся к 1765 году.

Многовековой спор перерос в двухмесячную войну между двумя странами в 1982 году, после того как попытка Аргентины силой захватить территорию побудила Великобританию направить военно-морскую оперативную группу для возвращения островов.

Этот вопрос был вновь поднят в марте, когда Аргентина вышла из соглашения о сотрудничестве 2016 года, охватывающего такие вопросы, как энергетика, судоходство и рыболовство, но не суверенитет, и потребовала вернуться к переговорам по островам.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в марте Фолклендам.

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