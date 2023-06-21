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Телеканал RTL показал новое видео с места подрыва «Северных потоков»

Немецкий телеканал RTL опубликовал новое видео с места подрыва газопроводов «Северный поток». Съемки осуществлялись подводным беспилотником.

Как отмечается в репортаже, «Северный поток — 2» пострадал от подрыва намного меньше, чем «Северный поток — 1». Журналист в комментарии к кадрам сделал предположение, что труба могла быть подорвана с помощью небольшого взрывного устройства. Также, по сообщению телеканала, в нитях «Северного потока» появилась брешь длиной 250 метров.

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Трубы «Северных потоков» были подорваны в сентябре 2022 года.

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