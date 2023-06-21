Телеканал RTL показал новое видео с места подрыва «Северных потоков»

Как отмечается в репортаже, «Северный поток — 2» пострадал от подрыва намного меньше, чем «Северный поток — 1». Журналист в комментарии к кадрам сделал предположение, что труба могла быть подорвана с помощью небольшого взрывного устройства. Также, по сообщению телеканала, в нитях «Северного потока» появилась брешь длиной 250 метров.