Блинкен и генсек ООН осудили нежелание России продлить зерновую сделку

«Секретарь Блинкен и генеральный секретарь Гутерриш согласились с важностью черноморской зерновой инициативы для глобальной продовольственной безопасности и неблагоприятным воздействием его приостановки на импортеров продовольствия, особенно в развивающихся странах», — указали в Госдепе США.