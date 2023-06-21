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Стало известно о сотнях застрявших на Украине китайцев

Несколько сотен китайцев застряли на Украине по разным причинам, но при этом более 5 тысяч граждан уже эвакуированы. Об этом стало известно из комментария директора консульского департамента МИД КНР У Си, цитату приводит ТАСС.

Стало известно о сотнях застрявших на Украине китайцев
© Lenta.ru

«Согласно имеющимся у нас данным, там еще осталось несколько сотен китайцев, совсем немного», — подчеркнула дипломат.

Масштабная эвакуация китайских граждан, организованная правительством КНР, была завершена еще в 2022 году.

Еще в конце января 2022 года Великобритания, Австралия и Германия объявили о намерении эвакуировать сотрудников диппредставительств на Украине из-за растущего военного напряжения на границе с Россией. Кроме того, еще до того, как в феврале того же года Москва объявила о начале специальной военной операции, западные страны рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Украины.

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